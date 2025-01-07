توافد أهالى الدقهلية لتحرير توكيلات تأسيس حزب الجبهة الوطنية.. صور

الدقهلية شريف الديب

ارتفع أعداد المواطنين، المقبلين على تحرير توكيلات تأسيس حزب الجبهة الوطنية بجميع مراكز محافظة الدقهلية، بعد أن تم رصد تحرير وإقبال أعداد كبيرة على المراكز المختلفة بشمال وجنوب المحافظة وبمدينة جمصة.

وأشار المواطنون المشاركون فى تحرير التوكيلات إلى أن الحزب وأهدافه يسعي لمستقبل أفضل لنا ولأولادنا.

وتأتى حملة جمع التوكيلات ضمن الجهود المبذولة لاستيفاء الشروط القانونية اللازمة، لإنشاء الحزب الجديد، وفقًا للدستور المصرى الذى يشترط جمع 5 آلاف توكيل لتأسيس أى كيان سياسى.

وانطلقت حملة جمع التوكيلات لتأسيس حزب الجبهة الوطنية وسط أجواء من الحماس والإقبال الكبير من المواطنين في العديد من المحافظات، حيث أبدى المشاركون حماسهم الكبير للالتحاق بالحزب الجديد، والذى يهدف إلى تمثيل طموحاتهم، وتعزيز المشاركة السياسية.

وعمل الحزب على إنشاء غرف عمليات خاصة، لتسهيل استقبال المواطنين الراغبين في التسجيل، وتقديم الدعم اللازم لإتمام عملية تسجيل التوكيلات، وساهمت هذه الغرف فى حل العديد من المشكلات المتعلقة بالإجراءات القانونية، مما أسهم فى تسريع وتيرة العمل، وتعزيز رضا المشاركين.



توافد أهالى الدقهلية على تحرير توكيلات تأسيس حزب الجبهة الوطنية



تحرير توكيلات تأسيس حزب الجبهة الوطنية



توافد أهالى الدقهلية على تحرير توكيلات تأسيس حزب الجبهة الوطنية