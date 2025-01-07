تعرف على رصيد مصر من الذهب

كتب - أحمد يعقوب

ارتفع رصيد الذهب فى الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى نحو 10.644 مليار دولار، ما يعادل نحو 540 مليار جنيه فى نهاية شهر ديسمبر 2024، مقابل نحو 8.440 مليار دولار، ما يعادل نحو 428 مليار جنيه، فى نهاية شهر ديسمبر 2023، بزيادة تقدر بنحو 112 مليار جنيه خلال عام.

وقال البنك المركزى المصرى، أن أرصدة الاحتياطى الأجنبي لمصر سجلت ارتفاعًا بقيمة 12 مليار دولار خلال 2024، حيث كانت الأرصدة 35.2 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2023، ارتفع إلى 47.1 مليار دولار في نهاية 2024.



وأعلن البنك المركزى المصرى، أمس الاثنين، إن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 47.1 مليار دولار، بنهاية ديسمبر الماضى، مقارنة بنحو 46.95 مليار دولار فى نهاية شهر نوفمبر 2024.

وتستورد مصر بما يعادل متوسط 7 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 70 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى لـ الاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.

وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.