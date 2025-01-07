تضخم أسعار المواد الغذائية في المملكة المتحدة يصل لأعلى مستوى منذ مارس

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن تضخم أسعار المواد الغذائية فى المملكة المتحدة قفز إلى 3.7% الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ مارس، مما ألقى بظلاله على نمط إنفاق المستهلكين فى المتاجر الكبرى وقت الكريسماس.

وارتفعت المبيعات في سلاسل البقالة الكبرى بنسبة 2.1% على مدى الأسابيع الأربعة حتى 29 ديسمبر مقارنة بالعام السابق، وفقًا للمحللين في كانتار.

ومع ذلك، تم تعديل هذا الارتفاع بسبب نمو أسعار المواد الغذائية، التي قفزت بأكثر من نقطة مئوية واحدة من 2.6% في نوفمبر.

وكان التضخم في ازدياد تدريجي منذ يوليو، لكنه اتخذ خطوة كبيرة في الشهر الماضي بقيادة الحلويات والعناية بالبشرة والعصائر، مما أدى إلى ارتفاع إنفاق الأسر على البقالة الاحتفالية إلى مستوى قياسي بلغ 460 جنيهًا إسترلينيًا في المتوسط.

كما نظر كانتار في التداول في الأشهر الثلاثة حتى نهاية ديسمبر. وقد زادت شركة تيسكو، الشركة الرائدة في السوق، مبيعات البقالة المنزلية بنسبة 5% خلال تلك الفترة، مما رفع حصتها في السوق إلى أكثر من 28%.

وزادت مبيعات سينسبري، الشركة الثانية في المملكة المتحدة، بنسبة 3.5%، بينما ارتفعت مبيعات ليدل بنسبة 6.6% وماركس آند سبنسر بنسبة 8.7%.

وقال فريزر ماكفيت، رئيس التجزئة والرؤى الاستهلاكية في كانتار: "لقد كان عيد ميلاد قويًا في محلات السوبر ماركت حيث تجاوزت المبيعات 13 مليار جنيه إسترليني خلال الأسابيع الأربعة من ديسمبر لأول مرة على الإطلاق، مما يدل على أن الناس كانوا في مزاج واضح للاحتفال والإنفاق. كان الناس أيضًا على استعداد لإنفاق القليل أكثر من المعتاد، حيث تسارع نمو مبيعات السلع ذات العلامات التجارية إلى 4.2%، بينما قفزت خطوط العلامات التجارية الفاخرة بنسبة 14.6%."