تشييع جثمان الفريق جلال الهريدى رئيس حزب حماة وطن فى جنازة عسكرية

كتب محمد عبد الرازق

بدأت منذ قليل مراسم تشييع جثمان الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن الذى وافته المنية مساء أمس الاثنين، بمسجد المشير طنطاوى بالقاهرة الجديدة، ومن المقرر أن يدفن الجثمان في مقابر القوات المسلحة، حيث توارى جثمانه بجوار عائلته، وشيع الجثمان لمقابر العائلة فى جنازة عسكرية.

وكان حزب حماة الوطن قد أعلن عن وفاة الفريق جلال الهريدى رئيس الحزب.

وقال الحزب في بيان له نشره على الصفحة الرسمية للحزب: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى قيادات وكوادر وأعضاء حزب حماة الوطن الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن.. إنا لله وإنا إليه راجعون".



تشييع الجثمان















تشييع الجثمان



تشييع الجثمان



تشييع الجثمان



تشييع الجثمان



تشييع الجثمان