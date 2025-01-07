ترامب يستعد لزيارة الجمهورين فى الكونجرس من أجل "أمريكا أولا"

كتبت : نهال أبو السعود

يستعد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لزيارة الجمهوريين في مجلس الشيوخ غدا الأربعاء، بعد أن أعلن دعمه لرئيس مجلس النواب مايك جونسون بشأن كيفية تمرير التشريعات الكبرى التي تشكل أجندته "أمريكا أولا"، وفقا لموقع أكسيوس.

يحتاج الجمهوريون الذين يسيطرون الآن على الرئاسة ومجلسي الكونجرس، إلى التوصل لتوافق قبل مواجهة قرارات أكثر تعقيدا، ويسعى بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إلى إقناع ترامب بأن من مصلحته تقسيم مشروعه التشريعي الكبير إلى حزمتين منفصلتين.

من جانبه، أظهر ترامب مرونة بشأن الخيارين، مشيرا إلى أنه يريد فقط إنجاز الأمور، وفي مقابلة إذاعية أمس الاثنين، قال الرئيس المنتخب أنه لن يمانع تقسيم التشريعات إلى مشروعين منفصلين.

وتأتي زيارة ترامب إلى مجلس الشيوخ، الأربعاء، بناءً على دعوة، من السيناتور الجمهورية من ويست فرجينيا شيلي مور كابيتو التي قالت إنها ستستضيف الرئيس المنتخب في الاجتماع المقبل بصفتها رئيساً للجنة السياسات في مجلس الشيوخ، حيث أكدت أنه مرحب به في أي وقت.

ومن المتوقع أن يشارك ترامب في اجتماع الجمهوريين بمجلس الشيوخ في الساعة 06:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وسيتواجد في المدينة لحضور جنازة الرئيس الراحل جيمي كارتر.

ويختلف بعض الجمهوريين بشأن ما إذا كان من الأفضل دمج جميع أولوياتهم في حزمة واحدة شاملة، أو البدء بمشروع قانون يركز على قضايا الحدود والترحيل قبل الانتقال إلى التشريعات الضريبية، في الوقت نفسه أعرب عدد من الجمهوريين عن قلقهم من أن تؤدي محاولة دمج كل شيء في مشروع قانون واحد إلى فشله.

وفي وقت لاحق هذا الأسبوع، سيستضيف ترامب عدداً من أعضاء مجلس النواب في مقر إقامته بمنتجع مارالاجو من بينهم أعضاء من "كتلة الحرية"، ومؤيدين لاستعادة خصم الضرائب على مستوى الولايات والمحليات، بالإضافة إلى عدد من رؤساء اللجان.