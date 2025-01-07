ترامب مهاجما بايدن: سلمته أمريكا بلا داعش أو حروب واستلمت منه عالم يحترق

كتبت : نهال أبو السعود

وجه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب منذ قليل، خلال خطابه الأول بعد تصديق الكونجرس على فوزه انتقادات لسجل الرئيس جو بايدن في السياسة الخارجية أثناء حديثه في مؤتمر صحفي في مارالاجو، مشيرا إلى تعامل الإدارة الديمقراطية مع الصراعات في أفغانستان وروسيا وسوريا.

قال ترامب: "خلال فترة ولايتي الأولى لم نخض أي حروب .. لقد هزمنا داعش. لم نخض أي حروب. والآن سأذهب للتعامل مع عالم يحترق بروسيا وأوكرانيا وإسرائيل"، وتابع: "كنت سأنسحب من أفغانستان بكرامة وقوة، بدلاً من أن يبدو وكأنه مجموعة من الحمقى يهربون بالإضافة إلى مقتل 13 شخصًا وإصابة العديد بجروح خطيرة ومروعة .. تعامل بايدن المشوه مع الانسحاب من أفغانستان ألهم روسيا لغزو أوكرانيا".

تأتي تصريحات ترامب بعد يوم من تصيدق الكونجرس الأمريكي رسميًا على فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 امس الاثنين، وسارت عملية فرز أصوات الهيئة الانتخابية بسلاسة ولم تحدث أي اعتراضات أو اضطرابات – وهو تناقض صارخ مع المشهد قبل أربع سنوات عندما اقتحم مثيرو الشغب مبنى الكابيتول أثناء التصديق على الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وأعلنت نائبة الرئيس كامالا هاريس، التي ترأست العملية كرئيسة لمجلس الشيوخ، التصديق على الفرز، وبموجب القانون، سيتم اعتبار هذا الإعلان نهائيًا، أو من الناحية القانونية، "يعتبر إعلانًا كافيًا للأشخاص" الرئيس المنتخب ونائب الرئيس، ومن المقرر أن يؤدي ترامب اليمين الدستورية في 20 يناير.