تدوال 18 ألف طن و1090 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، ان الخركة البحرية بموانئ الهيئة تسير بشكل طبيعي، وأن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة الموانئ 12سفينة، وتم تداول 18 ألف طن بضائع و1090شاحنة و27 سيارة.

شملت حركة الواردات (6000) طن بضائع و(554) شاحنة و(13) سيارة فيما شملت حركة الصادرات (12000) طن بضائع و(536) شاحنة و(14) سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية ودليلة بينما تغادر السفينتين أمل وبوسيدون أكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين سينا وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين الحرية ودليلة.

فيما شهد ميناء نويبع تداول 3000 طن بضائع و381 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين أور وآيلة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2193 راكبا بموانيها.