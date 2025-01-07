بيت القرود.. أحلى جولة فى فسحة حديقة الحيوان.. مباشر من إسكندرية

الإسكندرية ـأحمد الزغبي





قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من داخل حديقة حيوان الاسكندرية، من جبلاية القرود، حيث يأكل القرود أطعمتهم القريبة من أطعمة الإنسان، ويعشق القرد الفول السودانى والجزر.

حديقة حيوان النزهة بها جميع أنواع الحيوانات المتنوعة إلا الفيل والزرافة، ويوجد بها جميع أنواع القردة والأسود والدببة والنسانيس وسبع البحر، و كذلك متحف التاريخ الطبيعي خلال الفترة الماضية، وهناك مجموعة من المحنطات منها الدب الأبيض، وبعض الأشبال وانسان الغاب وأنواع من الزواحف والثعابين والاصلة ، وكلها محنطات جديدة داخل المتحف، حيث إن تذكرة دخول حديقة حيوان النزهة بالإسكندرية بسعر 5 جنيهات فقط .

يذكر أن حديقة حيوانات النزة تم افتتاحها رسميا فى مدينة الثغر عام 1952، وتضم مجموعة نادرة من فصائل الحيوانات والطيور والزواحف من كل بقاع الأرض وتقع الحديقة على مساحة 24 فدانا، هى أكبر ثانى حديقة حيوانات فى مصر بعد حديقة حيوانات الجيزة، كما تُقدّم تنوّعًا مبهرًا فى الأنشطة وعناصر الجذب المتوفرة فيها، ما يجعل زيارتها مناسبة لجميع أفراد الأسرة، إذ تم تصنيفها من أشهر عدة أماكن ترفيهيه،وكذلك من أنسب الأماكن لجميع الأعمار للمواطنين.



القرود بحديقة حيوان الإسكندرية



القرود داخل حديقة الحيوان بالإسكندرية