بدء تشجير الدائرى بالقاهرة الكبرى ضمن مبادرة زراعة 100 مليون شجرة.. صور

كتب على عبد الرحمن

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية عن بدء مشروع تشجير الطريق الدائرى بالتنسيق مع محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.

وقالت وزيرة التنمية المحلية أنه تم إختيار عدة مواقع رئيسية على الطريق شملت كل النطاقات الصالحة للتشجير على الطريق الدائرى والمحاور الرئيسية بنطاق إقليم القاهرة الكبرى.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أنّ المبادرة تسعى لتحسين جودة الحياة والبيئة و تعزيز الشراكة المجتمعية وتطبيق معايير مستدامة للحفاظ على الأشجار وصيانتها والاستفادة من مياه الصرف المعالجة فى رى الأشجار وتنقية الهواء وإنخفاض درجات الحرارة ، مشيرة إلى أنه سيتم مراعاة الشكل الجمالى والبيئة البصرية للأماكن المقرر تشجيرها وكذا أصناف الزراعات المُختارة و التوزيع المتناسق لها بما يعكس مظهراً حضارياً للطريق الدائرى وذلك بالتنسيق مع وزارات البيئة و الإسكان والمرافق والزراعة والمحافظات الثلاث.



تشجير الطريق الدائرى بالقاهرة الكبرى ضمن مبادرة زراعة 100 مليون شجرة



تشجير الطريق الدائرى ضمن مبادرة زراعة 100 مليون شجرة