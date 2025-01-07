انطلاق غرفة العمليات المركزية لإدارة الأزمات بالرعاية الصحية فى أسوان

أسوان- صلاح المسن

شهد الدكتور محمد عبد الهادي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان، يرافقه الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، نائب مدير الفرع، تدشين غرفة العمليات المركزية لإدارة الأزمات والطوارئ بمحافظة أسوان.

تأتي هذه الخطوة كجزء من الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، وهي إضافة استراتيجية تهدف إلى تعزيز منظومة الاستجابة السريعة على مستوى المحافظة.

وأكد الدكتور محمد عبد الهادي في تصريحات صحفية، أن الغرفة المركزية تُعد أداة استباقية متطورة لتتبع وتحليل البلاغات الواردة، مما يُسهم في وضع خطط وآليات مُحكمة للوقاية من الأمراض ورصد أي مؤشرات تهدد الصحة العامة.

وأوضح أن الغرفة تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق مع عدد من الجهات، من بينها هيئة الإسعاف المصرية والإدارة العامة للحماية المدنية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة الأزمات والطوارئ الصحية.

وأشار إلى أن الغرفة المركزية ترتبط مباشرة بمنظومة الطوارئ بالمستشفيات التابعة للهيئة العامة الرعاية الصحية، حيث تُسهم في ربط كافة أسرة الطوارئ ومتابعة المؤشرات الصحية بشكل لحظي، بما يضمن جاهزية الأطقم الطبية والمرافق للتعامل مع أي مستجدات بسرعة وفعالية.