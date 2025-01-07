انطلاق القوافل العلاجية الشهرية لمبادرة حياه كريمة بالبحر الأحمر السبت المقبل

البحر الأحمر - عماد عرفة

تنطلق يوم السبت المقبل، القوافل العلاجية الشهرية، التابعة لمبادرة حياة كريمة، بقرى البحر الأحمر خلال يناير الجارى، والمكونة من 6 قوافل تطوف القرى المختلفة وتجرى الكشف الطبى وصرف العلاج والتحويل للمستشفيات والتحاليل والأشعة مجاناً .

تبدا القوافل العلاجية أعمالها خلال يناير الجارى، من وحدة الأمل بمدينة رأس غارب، وتحديدا يوم السبت المقبل الموافق 11 من يناير وتستغرق فيها يومين السيت والأحد، بعد ذلك إلى منطقة المستعمر بمدينة القصير وتقضي فيها يومين الأثنين والثلاثاء الموافقين 13 و14 يناير الجارى.

وتتجه القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة من القصير ناحية الجنوب حيث مدينة حلايب وقرية مرسى حميرة التابعة لادارة الشلاتين الصحية، وتقضى فيهم يومين 15 و16 يناير، وتستكمل اعمالها بقرى حلايب يومين 17 و18 من يناير حيث يتم اجراء الكشف الطبى علي اهالى قرية رأس حدربه، وابو رماد.

ومن مدينة حلايب إلى قرى مدينة مرسى علم، حيث تصل القوافل يومى 19 و20 يناير الى قرى حماطه ومركز طب الاسرة بمدينة مرسى علم، وتجرى الكشف الطبى وصرف العلاج فيهم مجاناً على الأهالى .

وتختتم القوافل العلاجية اعمالها بقرى ومدن البحر الأحمر خلال يناير المقبل بقرية أم الحويطات بسفاجا، يومى 21 و22 يناير المقبل.