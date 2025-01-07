الملك الدنماركى يغير شعار النبالة فى ضربة لطموح ترامب لشراء جرينلاند

كتبت رباب فتحى

صدم الملك الدنماركي بعض المؤرخين بتغيير شعار النبالة الملكي ليبرز بشكل أكثر بروزًا جرينلاند وجزر فارو - فيما يُنظر إليه أيضًا على أنه توبيخ للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وبعد أقل من عام منذ خلافة والدته الملكة مارجريت، بعد تنحيها في ليلة رأس السنة الجديدة 2023، أصدر الملك فريدريك بيانًا واضحًا عن نيته الاحتفاظ بالإقليم الدنماركي المستقل والمستعمرة السابقة داخل مملكة الدنمارك.

ولمدة 500 عام، تضمنت شعارات النبالة الملكية الدنماركية السابقة ثلاثة تيجان، رمز اتحاد كالمار بين الدنمارك والنرويج والسويد، والذي قادته الدنمارك بين عامي 1397 و1523. كما أنها رمز مهم لجارتها السويد.

ولكن فى النسخة المحدثة، تمت إزالة التيجان واستبدالها بدب قطبي وكبش أكثر بروزًا من ذي قبل، لترمز إلى جرينلاند وجزر فارو على التوالي.

وتأتي هذه الخطوة فى وقت من التوتر المتزايد بشأن جرينلاند وعلاقاتها مع الدنمارك، التي لا تزال تسيطر على سياستها الخارجية والأمنية.

وقال الرئيس الأمريكي القادم ترامب الشهر الماضي مرة أخرى إنه يريد من الولايات المتحدة شراء جرينلاند، واتهم رئيس وزراء جرينلاند، موتي إيجيدي، الدنمارك مؤخرًا بالإبادة الجماعية ردًا على التحقيقات في فضيحة وسائل منع الحمل القسرية في الستينيات والسبعينيات. في خطاب العام الجديد الخاص بإيجيدي، سارع إلى الدعوة إلى استقلال جرينلاند ودعا إلى إزالة "أغلال العصر الاستعمارى".

وقال مسئول حكومي محلي لرويترز إن نجل ترامب، دونالد ترامب جونيور، من المتوقع أن يزور جرينلاند يوم الثلاثاء، مضيفًا أنها زيارة خاصة وأنه سيسجل مادة لبودكاست ولن يلتقي بأي مسئولين محليين.

وأكد ترامب الأب لاحقًا أن الرحلة كانت تجري في منشور على موقعه الإلكتروني تروث سوشيال دون ذكر تاريخ. وأضاف: "جرينلاند مكان لا يصدق، وسيستفيد الناس بشكل كبير إذا أصبحت جزءًا من أمتنا. سنحميها ونعتز بها من عالم خارجي شرير للغاية. اجعل جرينلاند عظيمة مرة أخرى!"

وقال أفراد العائلة المالكة إن شعار النبالة، المستخدم في الوثائق والأختام الرسمية وعناصرها التي يعود تاريخها إلى القرن الثاني عشر، "يعزز من مكانة الكومنولث". وقالت إن التيجان الثلاثة قد أزيلت "لأنها لم تعد ذات صلة".