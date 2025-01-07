اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 يناير 2025 03:46 م
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اللي بيحبوا القلقاس يجمعوا.. شوف إزاى بيحصدوا المحصول في المنوفية

الثلاثاء، 07 يناير 2025 03:15 م
اللي بيحبوا القلقاس يجمعوا.. شوف إزاى بيحصدوا المحصول في المنوفية حصاد القلقاس
المنوفية - محمد فتحى

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قدم اليوم السابع بثا مباشرا من حصاد محصول القلقاس بقرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية ، وذلك لرصد فرحة المزارعين أثناء عملية الحصاد.

ويقول يوسف محمد مزارع ومقيم بقرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية ، أن محصول القلقاس من المحاصيل الأساسية التى يتم زراعتها بمعظم حقول القرية ، والتى تشتهر الله رئة بزراعتها منذ عشرات السنوات .

ويضيف يوسف، أن محصول القلقاس يستغرق فى الارض مايقرب من 8 إلى 10شهور حيث يبدأ زراعته فى منتصف شهر مارس ، ويحتاج إلى رعاية واهتمام كبير حتى عملية الحصاد.


ويؤكد أن الإنتاجية هذا العام تعد من أفضل الانتاجيات خلال الأعوام الماضية ، حيث أن الفدان حقق من 12 إلى 15طن هذا العام وهذا يعد انتاج جيد جدا عن العام الماضي.

 

 







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محافظة المنوفية

محصول القلقاس

حصاد محصول القلقاس

المنوفية

شنوان






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