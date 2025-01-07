الصحة تبحث استخدام الروبوتات الجراحية لتعزيز المنظومة الصحية فى مصر

كتب وليد عبد السلام

اجتمع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، مع ممثلي أحد الشركات الصينية الرائدة في مجال الروبوتات الجراحية، لبحث آفاق التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات الجراحية بمستشفيات وزارة الصحة،ويأتي هذا الاجتماع في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز جودة المنظومة الصحية عبر تبني أحدث التقنيات العالمية وتقديم خدمات طبية متطورة للمواطنين.



وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لـ وزارة الصحة والسكان، أن الدكتور خالد عبدالغفار استعرض خلال الاجتماع جزءًا من رؤية الوزارة لتطوير المنشآت الطبية ورفع كفاءتها على مستوى الجمهورية،كما أشار إلى أن الوزارة تسعى لتوظيف التقنيات الحديثة في تقديم خدماتها، معتمدًا على ما تمتلكه من إمكانيات ومهارات متقدمة تؤهلها لتحقيق التعاون في هذا المجال، مما يساهم في تحسين أداء المنظومة الصحية وجعل مصر وجهة جاذبة للاستثمارات الصحية.

وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة أن وزير الصحة شدد على الأهمية المتزايدة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الروبوت الجراحي، الذي أثبت فاعليته في إجراء العمليات بمختلف أنواعها، سواء التقليدية أو الدقيقة، وأشاد الوزير بالدور الذي يلعبه الروبوت الجراحي في تحسين نتائج العمليات وتعزيز كفاءتها التشغيلية، كما اطلع على الأنشطة العالمية لشركة (MEDBOT)، بما في ذلك عدد العمليات الناجحة التي تم تنفيذها باستخدام الروبوتات، إلى جانب جهود الشركة في تدريب الفرق الطبية على استخدام هذه التكنولوجيا المتطورة.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن تقنية الجراحة عن بُعد تمثل طفرة في مجال العمليات الجراحية، حيث تمكن الجراحين من تنفيذ العمليات عبر مسافات طويلة بفضل سرعة نقل البيانات والتواصل الفوري،موضحًا أن هذه التقنية تُعد حلاً مبتكرًا لتوسيع نطاق الرعاية الجراحية، خاصة في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية المتخصصة، لافتًا أن الجراحة عن بُعد لا تسهم فقط في سد فجوات الوصول إلى الخدمات الطبية، بل تضمن كذلك تقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية للمرضى في تلك المناطق.