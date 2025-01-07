الجيش اللبنانى يواصل انتشاره فى الجنوب

أ ش أ

بدأت وحدات من الجيش اللبنانى من لواء خامس وجهاز مخابرات صور، الدخول إلى بلدة الناقورة وتمركزها فيها.



وأوضحت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن آليات الجيش والجرافات تجمعت عند منطقة الحمراء فى البياضة، ثم وصلت إلى مفرق اللبونة بالقرب من قيادة مقر كتيبة الجيش اللبنانى 52 والمقر العام لليونيفيل، وعلى بعد مئة متر بدت واضحة عملية التجريف لطريق عام البلدة التى جرفها الاحتلال الإسرائيلى قبل انسحابه أمس الإثنين، وأقام ساترا ترابيا فى وسط الطريق وقطعها، وبدا حجم الدمار والأضرار التى لحقت بالبلدة، وذلك استعدادا للتوجه إلى اللبونة وبلدة علما الشعب، بانتظار الدخول.



ولفتت إلى أن آليات الجيش ترجهت إلى علما الشعب، لإعادة الانتشار فى مراكز الجيش التى كان أخلاها خلال توغل الاحتلال الاسرائيلي.