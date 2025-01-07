البيت الأبيض يكتسى بالثلوج و5 ولايات أمريكية تعلن الطوارئ.. صور

كتب عبد الوهاب الجندى

كست الثلوج البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، ونشر الحساب الرسمي لـ" The White House"، صورا تظهر الثلوج مقر القيادة الأمريكية.

قالت هيئة خدمات الطقس الوطنية في الولايات المتحدة إن العاصفة الشتوية التى تشهدها البلاد حاليا ستؤدي إلى أكبر تساقط للثلوج منذ 10 سنوات.

وفي يوم الأحد، شهدت ولايتا كنساس وميسوري تساقط ثلوج بشكل كثيف، وحذرت السلطات من أن القيادة على الطرق في الوقت الحالي "عالية الخطورة وتزيد من احتمالات تقطع السبل".

وأعلنت خمس ولايات أمريكية حالة الطوارئ تحسبًا لسوء الأحوال الجوية ما سيتسبب بتراكم الثلوج في الطرقات، وهي كنساس، وأركانسو، وميزوري، وفيرجينيا، وكنتاكي.

وتتأثر نحو اثنتي عشرة ولاية أمريكية بالعاصفة الشتوية القوية، وتصل إلى مناطق لم تشهد عاصفة مماثلة في السنوات الأخيرة، وتؤدي بأن يكون شهر يناير الحالي هو الأكثر برودة منذ عام 2011.



الثلوج تغطى البيت الأبيض