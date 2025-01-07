البابا فرانسيس يعين أول راهبة فى منصب عمدة الفاتيكان

فاطمة شوقى

عين البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، راهبة إيطالية لرئاسة مكتب الفاتيكان المسؤول عن جميع الطوائف الدينية في الكنيسة الكاثوليكية فى العالم، ولذلك تعتبر اول امرأة تتولى قيادة إحدى الدوائر الرئيسية فى الفاتيكان.

وأشارت صحيفة اوى الإيطالية إلى أن الراهبة تدعى سيمونا برامبيلا، وتبلغ 59 عاما، وهى تتولى رئاسة مجمع معاهد "الحياة المكرسة وجميعيات الحياة الرسولية فى الفاتيكان"، لتحل مكان الكاردينال جواو براز دى أفيز، البرازيلى الذى كان فى المنصب منذ 2011.

وأشارت الصحيفة، إلى أن البابا فرانسيس يبذل مجهودات كبيرة من أجل منح أدوار نسائية قيادية فى إدارة الكنيسة، ولكن هذه المرة الأولى التى يقوم فيها بتعيين امرأة كرئيسة لمكتب في الفاتيكان.

وأطلقت بعض وسائل الاعلام لقب "أول رئيسة فى الفاتيكان" على برامبيلا، وهناك من أطلق عليها لقب "اول عمدة فى الفاتيكان".

وأحد التحديات التي تواجهها برامبيلا، هو انخفاض عدد الراهبات في جميع أنحاء العالم، ووفقا للفاتيكان، في عام 2010، كان هناك 750 ألف راهبة في جميع أنحاء العالم. وفي عام 2024، يصل هذا العدد إلى 600 ألف.

كان البابا فرانسيس جدد خلال احتفالاته بعيد الميلاد، دعوته إلى إحلال السلام في مناطق الصراع حول العالم، مطالبا بوقف الهجمات التي تستهدف المدنيين.

وقال بابا الفاتيكان: "دعونا نستمر في الصلاة من أجل السلام في أوكرانيا وفلسطين ولبنان وسوريا وميانمار والسودان"، معربا عن أمله في أن يتحرك المجتمع الدولي بعزم لضمان احترام القانون الإنساني في الصراعات.

