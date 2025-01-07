اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 يناير 2025 05:54 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الاحتلال الإسرائيلى يقتحم قرية أبو نجيم جنوب شرق بيت لحم

الثلاثاء، 07 يناير 2025 02:00 ص
الاحتلال الإسرائيلى يقتحم قرية أبو نجيم جنوب شرق بيت لحم جيش الاحتلال الإسرائيلى - أرشيفية
أ ش أ

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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، قرية أبو نجيم جنوب شرق بيت لحم بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - بأن قوة من جيش الاحتلال وعددًا من المستوطنين اقتحموا القرية، قبل أن يتمركزوا على أطرافها.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال والمستوطنين صعدوا في الآونة الأخيرة من اعتداءاتهم بحق القرى الواقعة جنوب شرق بيت لحم، وذلك عبر نصب حواجز عسكرية ومهاجمة منازل الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم.

وفي سياق متصل، واصلت قوات الاحتلال إغلاق مدخل مدينة سلفيت الشمالي، ومداخل البلدات والقرى المحيطة بالبوابات الحديدية، إلى جانب إغلاق للطرق الترابية، ونصب الحواجز العسكرية على معظم المداخل، ومنع الفلسطينيين من الدخول أو الخروج، وعزل البلدات والقرى عن بعضها البعض.







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