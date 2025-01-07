الأمم المتحدة توسع الاستجابة الإنسانية فى سوريا وسط مخاوف من الألغام

كتبت: هند المغربي

واصلت وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الانسانية توسيع الاستجابة الإنسانية بأنحاء سوريا، فيما تستمر التحديات الصحية المتمثلة في شح الإمدادات الطبية والوقود.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن منظمة الصحة العالمية نفذت أول بعثة أممية عبر الحدود هذا العام، إلى منطقة أعزاز شمال حلب لتدريب المسعفين على تقديم الرعاية للمصابين. ومن المقرر تنفيذ بعثات إضافية عبر الحدود في الأيام المقبلة.

وذكر المتحدث الأممي أن العاملين الصحيين في حلب حذروا من نقص الوقود والكهرباء والمياه وتعتمد المستشفى الوطني في منبج، الذي يخدم حوالي 100 ألف شخص، بشكل كامل على المولدات لتشغيل حاضنات الأطفال وأجهزة العناية المركزة منذ عدة أيام.

وأضاف المتحدث الأممي أنه يستمر الإبلاغ عن نقص حاد في المستلزمات الطبية في المرافق الصحية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك أدوية الأمراض المزمنة والقفازات الطبية والحقن.

وذكر المتحدث مخاوف المنظمة من تأثر المدنيين بمخلفات الحرب المنفجرة. وفق تاقرير العاملين في مجال الإغاثة، حيث قُتل 13 مدنيا وأصيب العشرات بين الثاني والخامس من الشهر الحالي بسبب انفجار الألغام الأرضية شمال غرب سوريا لافتا الي أن حوادث انفجار الألغام في سوريا زادت بشكل كبير بنسبة تفوق 300% في ديسمبر مقارنة بشهر نوفمبر.