افتتاح 5 أسواق لليوم الواحد بكفر الشيخ لتوفير السلع بأسعار مخفضة

كتب مدحت وهبة

في إطار جهود الدولة المستمرة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم افتتاح فعاليات أسواق اليوم الواحد في 5 مراكز بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بهدف تقديم السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين

تأتي هذه المبادرة ضمن خطة شاملة وضعتها وزارة التموين بالتعاون مع محافظة كفر الشيخ، حيث تهدف إلى إقامة أسواق في كل مركز لمدة يومين أسبوعيًا، وتهدف هذه الأسواق إلى توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار تنافسية، لتلبية احتياجاتهم من الغذاء والمنتجات الأساسية.

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن افتتاح أسواق اليوم الواحد في محافظة كفر الشيخ يأتى ضمن خطة الوزارة للتوسع في هذه المبادرة على مستوى الجمهورية، قائلاً: نحن نعمل على توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية في دعم المواطنين والطبقات الأكثر احتياجًا لافتا إلى أن الوزارة ستواصل توسيع هذه التجربة لتشمل كافة مراكز ومدن الجمهورية، بهدف ضمان وصول السلع الأساسية بأسعار مخفضة لأكبر عدد من المواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا

وتنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية تستمر الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة الدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة فى طرح السكر فى منافذ المجمعات الاستهلاكية، وفى أسواق اليوم الواحد بسعر 30 جنيها للكيلو، بدلا من 35 جنيها، وذلك بعد نجاح وزارة التموين بقيادة الدكتور شريف فاروق على مدار الـ6 أشهر الماضية فى تعزيز المخزون الاستراتيجى لسلعة السكر التموينى لأكثر من 10 أشهر، علاوة على بدء إنتاج السكر المحلى من القصب خلال شهر يناير الجارى، وكذلك إنتاج السكر من البنجر اعتبارا من شهر فبراير 2025 او مارس 2025، مما سيساعد فى زيادة المخزون مرة أخرى.