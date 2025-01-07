إقامة قداس عيد الميلاد بمراكز الإصلاح والتاهيل..فيديو وصور

كتب محمود عبد الراضي

قام قطاع الحماية المجتمعية باستقبال عدداً من رجال الدين المسيحى بمراكز الإصلاح والتأهيل لإقامة قداس عيد الميلاد بدور العبادة التى تم إنشائها داخل تلك المراكز بمشاركة النزلاء المسيحيين فى أجواء روحانية تعكس قيم المحبة والتسامح، ويأتى ذلك حرصاً من وزارة الداخلية على إحياء المناسبات الدينية وتماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية الحديثة والتى تراعى حقوق النزلاء فى ممارسة الشعائر الدينية.

وقد شهدت تلك الاحتفالات حضور عدد من شيوخ الأزهر الشريف لتقديم التهنئة للنزلاء المسيحين بعيد الميلاد المجيد، بالإضافة إلى توزيع بعض الهدايا العينية والمخبوزات على النزلاء من إنتاج نزلاء مراكز الأصلاح والتأهيل فى إطار تأهيلهم وإكسابهم حرفة تدر دخلاً ثابتاً عليهم.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على توفير الدعم النفسى والروحى للنزلاء وتعزيز التواصل الإنسانى معهم كخطوة مهمة فى برامج الإصلاح والتأهيل، حيث تساهم فى غرس القيم الإيجابية لديهم مما يساهم فى سرعة دمجهم فى المجتمع.































