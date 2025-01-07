أسعار الخضار والفاكهة اليوم الثلاثاء 7-1-2025 بمنافذ وزارة التموين

كتب مدحت وهبة

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية اليوم الثلاثاء 7- 1- 2025 في طرح منتجات الخضار والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة وتوفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.

وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية حيث شهدت استقرارا

- الطماطم 8 جنيهات .

- البصل الأحمر 13.5 جنيها.

- البصل الأبيض 17.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- البطاطس 9 جنيها

‏‎‏‎‏‎- الجزر 12جنيها

- بطاطا 12.5جنيه

- الخيار بـ 22جنيها.

‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 15جنيها.

- الكوسة بـ 20 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس 15جنيها.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدي بـ 30جنيها.

- الفلفل الألوان بـ 60جنيها .

- الليمون بـ 49 جنيها .

- الفاصوليا الخضراء 13 جنيها.

- البسلة 30 جنيها.

الموز البلدي بـ 26 جنيها.

الرمان 40 جنيها

الفراولة 45جنيها.

البرتقال 17 جنيها.

الجوافة 30 جنيها.



