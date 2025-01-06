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يُلبي نداء الواجب.. طبيب أطفال فلسطينى يعود لمعالجة الأطفال بعد بتر قدمه

الإثنين، 06 يناير 2025 10:22 ص
يُلبي نداء الواجب.. طبيب أطفال فلسطينى يعود لمعالجة الأطفال بعد بتر قدمه الدكتور خالد السعيدني
كتب أحمد عرفة

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عاد الدكتور خالد السعيدني، طبيب الأطفال بمستشفى شهداء الأقصى، فى دير البلح، بقطاع غزة، لعمله بعد بتر قدمه اليمنى، ومحاولة علاج انسداد الشرايين في قدمه اليسرى التي أصبحت مهددة أيضا بالبتر حال عدم إيجاد علاج لها وسفره للخارج لإجراء عملية جراحية.

وقال الدكتور خالد السعيدني، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه عاد لعمله عندما شعر إمكانية قدرته على تأدية رسالته في علاج أطفال غزة، مضيفًا: "عملت في قسم الأطفال منذ أكثر من 23 سنة، حيث اعتبر قسم الأطفال بالمستشفى بيتى الثاني، وعندما شعرت أننى قادر على تقديم شيء للأطفال عدت للعمل".

وأضاف: " قبل فترة ركبت طرف صناعى مؤقت عن طريق مستشفى الأردني الميداني، وبدأت أتحرك من خلاله وأؤدى عملي لمعالجة بعض الحالات المستقرة غير العاجلة، والتي لا تتطلب مجهودًا كبيرًا، حيث أقوم بهذا العمل وأنا جالس، كما أصبح بإمكاني التنقل بين أقسام المستشفى".

وتابع: "لدى مشكلات في قدمى اليسرى والتي تعاني من انسداد في الشرايين، وهذا أحدث لى مشكلة كبيرة، وكل الخوف أن تحدث بها أزمة أخرى قد تؤدى لبترها أيضًا بعد بتر القدم اليمني".

وتحدث طبيب الأطفال الفلسطيني، عن سبب بتر ساقه اليمني، قائلًا: "أعانى من السكرى منذ سنوات وأصبت بشظايا صاروخ إسرائيل، ولو كان هناك أطباء أوعية دموية في غزة لكانت الأمور ستسير بشكل أفضل، لكن عدم وجود إمكانيات وأطباء، ساهمت هذه العوامل بنسبة 85% في وصول الأمر لبتر قدمي اليمني".







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