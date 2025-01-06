وكيل صحة سوهاج يكلف 4 مديرين بمناصب جديدة لصالح سير العمل

أصدر الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج 4 قرارات جديدة ضمن جهود النهوض بالمنظومة الصحية بالمحافظة وتمكين الكوادر الطبية المتميزة.
تكليف الدكتور أحمد عيد صابر مديراً لمستشفى الصدر، وتكليف الدكتورة منى عبد الناصر إبراهيم مديرا لإدارة سلامة المرضى بجانب عملها وتكليف الدكتور أحمد محمد حسانين مديراً لإدارة مكافحة العدوى، وتكليف الدكتور سامح إدوارد ذكرى مديراً لمستشفى الرمد بسوهاج
وتأتى تلك القرارات ضمن إجراءات رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بجميع أماكن تقديم الخدمات الصحية بالمحافظة.