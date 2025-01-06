وزارة التموين: إنشاء مجمع للزيوت بمدينة السادات لزيادة الاحتياطي الاستراتيجي

كتب مدحت وهبة

أجرى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أول زيارة ميدانية إلى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة وتأتي هذه الزيارة في سياق التنسيق المستمر بين مختلف الجهات الحكومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان توافر السلع الغذائية الاستراتيجية للمواطنين وفي إطار استراتيجية الحكومة لتعزيز الأمن الغذائي وتوفير الاحتياطيات الاستراتيجية من السلع الأساسية.



توقيع بروتوكول تعاون

وكان في استقبال الدكتور الوزير والوفد المرافق له الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، الدكتور مهندس علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، و حسام الجراحي نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور اشرف صادق رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين، و احمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، واحمد عصام معاون الوزير للاتصال السياسي والشؤون البرلمانية.

شملت الزيارة تفقد مشروعات الجهاز الاستراتيجية، بما في ذلك الأنشطة الزراعية الحديثة، مشروعات الصوامع المتطورة لتخزين الحبوب، والثلاجات المخصصة لحفظ المنتجات الزراعية والغذائية، وقد أشاد الوزير بالبنية التحتية المتقدمة للجهاز، التي تسهم في تعزيز كفاءة التخزين وضمان استدامة الإمدادات الغذائية.

وخلال الزيارة، تم توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين وجهاز “مستقبل مصر للتنمية المستدامة” بهدف إنشاء مجمع صناعي للزيوت بمدينة السادات، حيث يأتي هذا البروتوكول ضمن خطة استراتيجية لتكوين احتياطيات آمنة من السلع الاستراتيجية، مثل القمح والزيوت، لتلبية احتياجات المواطنين لفترات زمنية طويلة، بما يحقق استقرار الأسواق.





وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين أن التنسيق بين وزارة التموين والجهاز يمثل نموذجًا للشراكة الناجحة بين الجهات الحكومية، مشيرًا إلى أن الحكومة تولي أهمية خاصة لدعم منظومة الأمن الغذائي، من خلال تكوين احتياطيات استراتيجية آمنة والتأكيد علي استمراريه دور الوزارة الهام والحيوي في تنفيذ منظومة الدعم السلعي بشقيها الخبز والتموين، وضمان كفاءة جميع حلقات التداول وسلاسل الإمداد.

كما شدد الدكتور شريف فاروق على أن الهدف الأساسي من هذه الجهود هو تحقيق الاستقرار في الأسواق، وتوفير السلع الأساسية بجودة عالية للمواطنين. وأشاد بالدور الذي تلعبه المشروعات القومية، مثل جهاز “مستقبل مصر للتنمية المستدامة”، في تعزيز قدرات الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية وضمان توافر الاحتياجات الأساسية.

تأتي هذه الزيارة كجزء من رؤية الوزارة لتعزيز التعاون بين مختلف الجهات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتلبية متطلبات الأمن الغذائي للمواطنين.