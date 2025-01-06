هروب جندى إسرائيلى دمر أحياءا كاملة فى غزة قبل محاكمته فى البرازيل.. تفاصيل

فاطمة شوقى

قالت صحيفة اوجلوبو البرازيلية إن المواطن الإسرائيلى الذى هرب من البرازيل قبل إلقاء القبض عليه للتحقيق معه بتهمة ارتكاب جرائم حرب فى غزة، بعد بلاغ تقدمت به منظمة حقوقية، يقع مقرها فى لاعاصمة البلجيكية بروكسل، ذهب إلى الأرجنتين لتجنب محاكمته فى البرازيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن القضية عُرضت على القاضى الفيدرالى راكيل سواريس شاريلى فى برازيليا فى 30 ديسمبر من قبل مؤسسة هند رجب المؤيدة للفلسطينيين، لكن دبلوماسيين إسرائيليين تمكنوا من منع احتجازه.



وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية بالفعل مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية يُزعم أن جيش الدفاع الإسرائيلي ارتكبها في أعقاب القتل الجماعي لنحو 1200 مدني إسرائيلي واحتجاز أكثر من 400 رهينة على يد قوات الاحتلال.



وأمر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر البعثة الدبلوماسية لبلاده بالإشراف على عملية إجلاء الجندى، والتى تمت، على متن رحلة تجارية متجهة إلى الأرجنتين.



والجندي الإسرائيلى، متهم بالمشاركة في هجوم على حي سكني في غزة في نوفمبر من العام الماضي، وفي ذلك الوقت، تم هدم مبنى سكني مأوى للفلسطينيين الذين نزحوا داخليا منذ بداية الحرب بالمتفجرات.



وأثيرت قضايا أخرى ضد جنود إسرائيليين كانوا يقضون إجازة فى الخارج فى سريلانكا وتايلاند وبلجيكا وهولندا وصربيا وأيرلندا وقبرص، دون اعتقال أي اعتقالات حتى الآن.



الأدلة التي قدمتها مؤسسة، هند رجب، ضد المشتبه به الإسرائيلي شملت لقطات فيديو وبيانات تحديد الموقع الجغرافي وصورا تُظهر المشتبه به أثناء زرعه المتفجرات بنفسه ومشاركته في تدمير أحياء بأكملها.