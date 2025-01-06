نائب المستشار الألمانى: العمل المعيار الرئيسى لبقاء السوريين فى ألمانيا

كتبت: هناء أبو العز

قال نائب المستشار الألماني، روبرت هابيك، إن العمل هو المعيار الرئيسي لآفاق مستقبل اللاجئين السوريين في ألمانيا في إطار استمرار مناقشة ساسة ألمان مصير اللاجئين السوريين في أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي منذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

ونقلت محطة "دويتشلاند فونك" الألمانية عن هابيك قوله: يمكننا حقا الاستفادة من أولئك الذين يعملون هنا، أما أولئك الذين لا يعملون هنا سيكونون - إذا كانت بلادهم آمنة - قادرين على العودة بأمان أو حتى مضطرين إلى ذلك .

ويعد هابيك مرشح حزب الخضر لمنصب المستشار خلال الانتخابات العامة التي سوف تُجرى في 23 فبراير المقبل.

يأتي ذلك في الوقت الذى صرحت فيه وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، أن التدريب والاندماج الجيد تمثل معايير بقاء السوريين في ألمانيا.

وبحسب وزارة الداخلية الألمانية، يعيش في ألمانيا نحو 975 ألف سوري جاء معظمهم منذ عام 2015. وحصل أكثر من 300 ألف سوري على حق حماية فرعية في ألمانيا، ما يعني أن البلاد لا تأويهم بسبب تعرضهم للاضطهاد على المستوى الشخصي، بل بسبب الحرب الأهلية في وطنهم.

وقرر المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين مؤخرا عدم البت في طلبات اللجوء المقدمة من سوريين في الوقت الحالي بسبب التطورات المتسارعة في سوريا عقب سقوط بنظام الأسد.