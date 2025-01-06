مقتل ضابطي شرطة في هجوم مسلح بشمال غرب باكستان

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قتل ضابطان بالشرطة الباكستانية في هجوم مسلح في إقليم "خيبر بختونخوا" بشمال غرب البلاد.



وذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية، اليوم /الاثنين/، أن الضابطين كانا يتوجهان على متن دراجة بخارية إلى قسم شرطة في منطقة "لاكي مروات" عندما قام مسلحون بنصب كمين لهما، وأرداهما قتيلين.



ومن جهته، أدان حاكم الإقليم فيصل كريم كندي الهجوم ووصفه بأنه "حادث مؤسف"، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة مواصلة مكافحة الإرهاب.



وبدوره، قدم وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي خالص تعازيه لعائلتي الضابطين؛ وأشاد بإسهامات شرطة "خيبر بختونخوا" في محاربة الإرهاب، مجددا التأكيد على التزام الحكومة بضمان سلامة أفراد إنفاذ القانون.