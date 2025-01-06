محافظ بني سويف يُشارك في قداس عيد الميلاد المجيد بالمطرانية

بنى سويف هانى فتحى

حرص الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على تتقديم التهنئة للأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد ، معرباً عن أمنياته أن يكون عيد وبهجة وسعادة على كل المصريين وأن يعيده المولى تعالى على كل أبناء الشعب المصري بمزيد من المحبة والود والتسامح وأن يديم على بلدنا نعم الأمن والاستقرار ومزيد من الرخاء في ظل قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جاء ذلك زيارته- مساء اليوم" للكنيسة المطرانية بمدينة بني سويف ، لحضور قداس عيد الميلاد المجيد يناير 2025 ، وترأسه نيافة" الأنبا غبريال" أسقف بني سويف وتوابعها،والذي توجه بالشكر والتقدير للحاضرين من قيادات المحافظة وفي مقدمتهم المحافظ"د.محمد هاني غنيم"وكافة القيادات الأمنية والعسكرية والشعبية والمجتمعية وإعلاميين ممن حرصوا على المشاركة في العيد،وسط حشد يجسد أنبل معاني وقيم التلاحم والمحية بين مكونات ونسيج الشعب المصري، مقدرا المجهود الكبير الذي تقوم به الأجهزة الأمنية والتنفيذية في تأمين الاحتفال.

وأشار نيافة" الأنبا غبريال" في عظته إلى أهمية الاقتداء بتعاليم السيد المسيح وكلماته وبخاصة مقولة "من فضلة القلب يتكلم اللسان" موضحا أهمية وتأثير اللسان والكلام في تحديد شخصية الإنسان ، إذ أن اللسان كما أننا نبارك به الله هو أيضا الذي يمكن أن يكون أداة لبغض الناس، وباللسان يمكن أن يكون الفرد تقيا أو شريرا ، لأن اللسان يظهر دواخل الإنسان ، مؤكد على ضرورة أن نجعل للكلام ميزان وللسان باب ، لدوره وتأثيره في السلوك والوجدان.

جدير بالذكر أن محافظ بني سويف قد بعث "منذ أيام" برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، أعرب فيها عن تهانيه القلبية بالعيد المجيد،متمنياً أن يعيده الله على قداسته بموفور الصحة والسعادة وعلى كل أبناء الشعب المصري العظيم بمزيد من التقدم والازدهار، بجانب إرسال برقيات تهنئة مماثلة لعدد من قيادات الطوائف الكنسية والشخصيات العامة المسيحية من داخل المحافظة وخارجها ورجال الدولة.