محافظ أسيوط يهنئ البابا تواضروس الثاني والأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

أسيوط -هيثم البدرى

بعث اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، أعرب خلالها عن خالص تهانيه بهذه المناسبة السعيدة وأن يعيدها على قداسته وعلى الشعب المصري العظيم بمزيد من التقدم والازدهار، داعياً الله أن يحفظ الله مصرنا الغالية وينعم عليها بكل الخير والأمن والسلام والتقدم والازدهار.

وبعث محافظ أسيوط، برقيات تهنئة مماثلة لكل من الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، والدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، وجميع أساقفة ورؤساء الطوائف والإيبارشيات والقيادات الكنسية بأسيوط هنأهم فيها بعيد الميلاد المجيد متمنيًا أن يعيد الله هذه المناسبة عليهم وعلى الشعب المصري بكل الخير والمحبة والسلام.

وتقدم المحافظ بالتهنئة لجميع الأخوة الأقباط بأسيوط بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، مؤكداً على عمق مشاعر الإخوة والتسامح والمحبة التى تربط بين أبناء الشعب المصرى من مسلمين ومسيحيين، داعيا المولى عز وجل أن تحيا مصر دائمًا بأبنائها وشعبها عظيمة ومستقرة ومتقدمة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.