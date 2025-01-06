ماكرون: لن يكون هناك حل سريع فى أوكرانيا وعليهم تسوية النزاع مع روسيا

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أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، اليوم /الإثنين/ أن على الأوكرانيين "خوض محادثات واقعية حول الأراضي" لأنهم "الوحيدون القادرون على القيام بذلك" من أجل التوصل إلى تسوية للنزاع مع روسيا.



حذر ماكرون - في كلمته أمام دبلوماسي فرنسا المجتمعين في باريس في إطار مؤتمر السفراء، في دورته الثلاثين - أنه لن يكون هناك "حل سريع وسهل في أوكرانيا"، في حين وعد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بتسوية سريعة.



وخلال الاجتماع السنوي للسفراء الفرنسيين، أكد ماكرون أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب "يعرف أن فرنسا حليفة متينة له، حليفة لا تقلل من تقديره" وتحمل طموحا واقعيا بشأن العلاقات عبر الأطلسي، وذلك قبل أسبوعين من عودة ترامب إلى البيت الأبيض.

ومن ناحية أخرى، اعتبر ماكرون أن إيران تشكل التحدي الاستراتيجي والأمني الرئيسي في الشرق الأوسط، وستكون المسألة الإيرانية من ضمن أهم المسائل التي سيتطرق إليها في الحوار الذي سيقيمه مع الإدارة الأمريكية المقبلة.



وقال إن "إيران هي التحدي الاستراتيجي والأمني الرئيسي لفرنسا والأوروبيين والمنطقة بأكملها وأبعد من ذلك بكثير"، محذرا من أن تسارع برنامجها النووي يقودنا على حافة القطيعة.

وعلى المستوى الأوروبي، أكد ماكرون أنه على الأوروبيين "المضي بشكل أسرع وأقوى" لتعزيز صناعاتهم الدفاعية في وجه تصاعد التهديدات.

وشدد على أن "المسألة تكمن في معرفة ما إذا كان الأوروبيون يريدون أن ينتجوا خلال السنوات العشرين المقبلة ما سيحتاجون إليه لأمنهم أم لا"، محذرا بأنه "إذا كنا نعول على القاعدة الصناعية والتكنولوجية للدفاع الأمريكي، عندها سنكون أمام معضلات صعبة وتبعيات استراتيجية خاطئة".

وقد استقبل ماكرون السفراء الفرنسيين بقصر الإليزيه اليوم /الإثنين/ في إطار "مؤتمر السفراء" في دورته الثلاثين والتي تنعقد هذا العام على مدار يومين.

واستعرض ماكرون الخطوط العريضة للسياسة الخارجية الفرنسية لعام 2025 خلال "مؤتمر السفراء" بباريس، وكشف في كلمته أمام الدبلوماسيين في "مؤتمر السفراء" أولوياته للسياسة الخارجية في ظل السياق الدولي الذي تخيم عليه الحرب في أوكرانيا والصراع في الشرق الأوسط.

وفي كل عام، يجتمع جميع رؤساء البعثات الدبلوماسية الفرنسية في باريس لحضور مؤتمر السفراء. وتهدف هذه اللقاءات إلى تأكيد مبادئ فرنسا ومصالحها، حيث يعد هذا اللقاء، وهو اجتماع مهم للدبلوماسية الفرنسية، فرصة لعرض أولويات عمل السفراء والممثلين الدائمين لفرنسا لدى المنظمات الدولية.