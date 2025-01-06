كير ستارمر يرد على اتهامات إيلون ماسك فى أزمة "عصابات الاغتصاب": أكاذيب

كتبت رباب فتحى

فى أول رد فعل على أزمة عصابات الاغتصاب، اتهم السير كير ستارمر، رئيس الوزراء البريطانى الناس "بنشر الأكاذيب" حول القضية وقال إنهم غير مهتمين بالضحايا بعد أن اتهمه الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك بأنه "متواطئ" في الفضيحة.

وكانت عصابة الاعتداء الجنسي على الأطفال المكونة من بريطانيين من أصل باكستاني أدينت بارتكاب جرائم جنسية ضد فتيات في هديرسفيلد، غرب يوركشاير، المملكة المتحدة. وهي أكبر عصابة على الإطلاق أدينت بارتكاب جرائم الاعتداء الجنسي في المملكة المتحدة.

وقعت الجرائم بين عامي 2004 و2011، ووجهت الشرطة الاتهامات إلى الرجال بعد التحقيق.

وأثير جدلا واسعا بعدما منع حزب العمال تحقيقا فى سلوك السير كير ستارمر عندما كان رئيس لهيئة الإدعاء العام (النيابة) أثناء التحقيق فى الفضيحة.



وقال السير كير، وفقا لشبكة "سكاى نيوز" البريطانية أولئك الذين ينشرون الأكاذيب والمعلومات المضللة على نطاق واسع قدر الإمكان، ليسوا مهتمين بالضحايا. إنهم مهتمون بأنفسهم".

وقال "أنا أستمتع بدفعة السياسة، والمناقشة القوية التي يجب أن نجريها. ولكن يجب أن يستند ذلك إلى الحقائق ، وليس إلى الأكاذيب. وليس إلى أولئك الذين يسعون بشدة إلى جذب الانتباه لدرجة أنهم مستعدون لإذلال أنفسهم وبلدهم".

وقال إنه لن يعلق على اتهامات أشخاص محددين لكنه كان يجيب على سؤال حول ادعاء ماسك أن وزيرة الحماية جيس فيليبس "تستحق أن تكون في السجن" ووصفها بأنها "مدافعة عن الاغتصاب والإبادة الجماعية" لرفضها دعوة لإجراء تحقيق وطني في التحرش التاريخي بالأطفال في أولدهام.

واتهم رئيس الوزراء المحافظين "بالقفز على عربة" و "تضخيم ما يقوله اليمين المتطرف" بشأن الاعتداء الجنسي على الأطفال بعد فشلهم في التصرف "لمدة 14 عامًا طويلة".

ورد ماسك على السير كير يوم الاثنين باتهامه بأنه "متواطئ بعمق في عمليات الاغتصاب الجماعي مقابل الأصوات".

وقال إن رئيس الوزراء لن يسمح بإجراء تحقيق حكومي لأنه "سيظهر كيف تجاهل ستارمر مرارًا وتكرارًا توسلات أعداد كبيرة من الفتيات الصغيرات وأولياء أمورهن، من أجل تأمين الدعم السياسي".

وقال السير كير إن سجله كمدير للادعاء العام من 2008 إلى 2013 يظهر كيف غيّر "النهج بأكمله" تجاه ضحايا الاعتداء الجنسي على الأطفال والذي كان يمنعهم من الاستماع إليهم.

وقال إنه أعاد فتح القضايا التي شعر أنها لم يتم التحقيق فيها بشكل صحيح وأشرف على أول محاكمة لعصابة آسيوية في روشدايل.

وقال السير كير أيضًا إنه دعا إلى الإبلاغ الإلزامي لكن المحافظين فشلوا في القيام بذلك.

وقال رئيس الوزراء إن فيليبس فعلت "ألف مرة أكثر" لحماية ضحايا الاعتداء الجنسي مما "حلم به" أولئك الذين ينتقدونها.

وقالت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية هذه هي المرة الأولى التي يرد فيها السير كير بشكل مباشر على موجة من الاتهامات من ماسك على مدار الأسبوع الماضي.

كان ماسك يستخدم X، منصة التواصل الاجتماعي التي يملكها، لمهاجمة السير كير وفيليبس بعد أن ظهر الأسبوع الماضي أنها قالت إن مجلس أولدهام يجب أن يجري تحقيقه الخاص بدلاً من التحقيق على مستوى البلاد.