اليوم السابع
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كاهن كنيسة مارجرجس بدمياط: صلينا اليوم من أجل مصر.. فيديو

الإثنين، 06 يناير 2025 11:17 م
كاهن كنيسة مارجرجس بدمياط: صلينا اليوم من أجل مصر.. فيديو جانب من القداس
دمياط - هيثم مراد

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شهدت كنائس محافظة دمياط توافد أقباط المحافظة لأداء قداس عيد الميلاد، واستقبلت كنيسة مارجرجس بمدينة رأس البر توافد أعدادا من الإخوة الأقباط لاداء قداس عيد الميلاد وسط أجواء احتفالية شهدتها الكنيسة.

ومن جانبه أكد الاب محروس يوسف كاهن كنيسة مارجرجس بمدينة رأس البر، أن شعب الكنيسة دائما يحرص على الصلاة من أجل مصر ليعم السلام دائما على وطننا الغالي.

واضاف قائلا: " نرسل اليوم رسائل سلام للعالم، صلينا من أجل مصر وطننا الغالي، نعلم أن الوطن يواجه العديد من التحديات غير أن النسيج المصري قادرا على ام يقدم دوره المطلوب في دعم القيادة السياسية في مواجهة تلك التحديات"

وأشار كاهن كنيسة مارجرجس بمدينة رأس البر بدمياط: " اعتقادنا في كل عام على استقبال اخواتنا من المسلمين لتقديم التهنئة تلك المشاهد التي قد لا تراها الا في مصر، روح الايخاء هذه أحد مميزات الشعب المصري التي تجعله دوما قادرا على مواجهة تلك التحديات التي تحاك لوطننا الغالي"

وعلى جانب آخر تابع الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، استعدادات المحافظة لاستقبال احتفالات عيد الميلاد، والتي شملت تأمين محيط الكنائس وتكثيف الحملات المرورية لتحقيق السيولة المرورية بالطرق المؤدية لها، فضلا عن متابعة تجهيزات المتنزهات العامة لاستقبال الأسر والوافدين لقضاء احتفالات عيد الميلاد.

 







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