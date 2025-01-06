قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم عددا من الأنشطة والفعاليات

كتب زكى القاضى

فى إطار حرص القوات المسلحة على تنمية الوعى الثقافى والوطنى لدى الشباب والطلائع من مختلف الفئات العمرية، نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى عدداً من الندوات التثقيفية بجامعتى بنى سويف والمنيا ومديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، تضمنت تنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية والفنية وإلقاء العديد من المحاضرات واللقاءات التوعوية للإرتقاء بالمستوى المعرفى والوعى الوطنى لدى مختلف الفئات من أبناء الشعب المصرى، كما تم تكريم عدد من أسر الشهداء، وذلك بحضور رؤساء جامعات بنى سويف والمنيا ومحافظ السويس .

وألقى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلال الندوات كلمة أكد خلالها حرص القوات المسلحة على توعية الشباب المصرى بحجم التحديات الراهنة وإرتباطها بالمتغيرات المستمرة على الصعيدين الدولى والإقليمى، فضلاً عن دور الدولة المصرية فى مواجهة تلك التحديات وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين .

كما نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى عدداً من الزيارات للعاملين بالوزارات والمديريات وطلائع مصر من طلبة الجامعات والمدارس إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية القومية العملاقة التى تنفذها الدولة المصرية لمتابعة حجم الإنجازات التى حققتها الدولة المصرية فى مجالات التنمية الشاملة فى مختلف ربوع الوطن لتحقيق رؤية مصر 2030 .



