فى فترة الامتحانات.. ابتعد عن هذه العادات التي تؤثر على تركيزك

كتبت مروة محمود الياس

أيام الامتحانات تحتاج للكثير من التركيز والانتباه، وتعزيز القدرات الإدراكية لأفصل أداء للطالب خلال الاختبارات، وفقًا لتقرير نشر فى موقع هيلث الطبى المعني بالصحة العامة والأمراض، فبعض العادات والممارسات يمكنها أن تحد من الانتباه وتشوش التفكير والتركيز ومنها:

1. قلة النوم وعدم الحصول على قسط كافٍ من النوم، يؤثر على الصحة العامة وعلى التركيز.

2. تناول الأطعمة المقلية والغنية بالدهون والأطعمة المعالجة والمحتوية على السكريات والتى تؤثر بدورها على التركيز والتذكر

3. الإفراط في شرب المنبهات مثل الإفراط في شرب الشاى والقهوة يؤدي إلى زيادة معدلات التشتت الارتباك والتوتر والقلق.

4. الخمول والنوم وعدم ممارسة الرياضة يؤدي إلى التوتر والقلق.

5. الإفراط فى الشهر أو الإفراط فى استخدام الشاشات ليلا

6. اضطراب الوقت وعدم تنظيمه يؤدي إلى التشوش والتوتر والقلق.

7. التوتر الدائم والمفرط والترقب والقلق يؤثر على التركيز والذاكرة.

نصائح خلال الامتحانات

وينصح التقرير بمجموعة من النصائح المفيدة:

1. الحصول على قسط كافٍى من النوم والراحة

2. تناول الفواكه، والبروتين والخضار.

3. ممارسة الحركة والرياضة

4. التنفس العميق لتقليل حدة التوتر والقلق

5. تناول الماء بكثرة وبكميات متوازنه (8 أكواب يوميًا).

6. تنظيم الوقت وتحسين استخدامه جيدا دون إهدار يشعرك بالهدوء ويحافظ على التركيز.