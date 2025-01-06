صحة المنوفية: حملات مكثفة لمراقبة الأغذية في احتفالات عيد الميلاد المجيد

المنوفية - محمد فتحى

أكد الدكتور أسامة عبد الله وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، رفع درجة الاستعداد وتكثيف الحملات المرورية ضمن خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية.

وقامت مديرية الصحة بالمنوفية بتنفيذ حملات موسعة لمراقبة الأغذية بمناسبة احتفالات الكريسماس وعيد الميلاد المجيد، بحضور كل من الدكتور عماد رمضان وكيل المديرية , والدكتور محمد العسكري مدير إدارة الطب الوقائي بالمديرية ، والدكتور خالد الحاج على ، نائب مدير إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، والدكتورة جيهان الشاذلي، مدير إدارة شبين الكوم الطبية ، تم المرور على أماكن بيع المواد الغذائية من هايبرات، مطاعم، سوبر ماركت، كافيهات، ومخازن المواد الغذائية بمختلف أنحاء شبين الكوم .

بلغ عدد المنشأت التي تم المرور عليها في شبين الكوم 10 وتم تحرير 10 محاضر اشتراطات صحية، 10 محاضر شهادات صحية، محاضر أخرى 1، وبلغ إجمالى المحاضر 21، كما تم الغلق الإدارى لعدد 8 أماكن، والااعدامات 65 كيلو،. 70 لترا.

من جانب آخر قامت فرق إدارة الأغذية بالمرور علي 34 منشأة بجميع أنحاء المحافظة وسحب 6 عينات وبلغت الاعدامات 31 كيلو جرام كما تم عمل 8 محاضر اشتراطات صحية و 18محضر شهادات صحية ومحضر آخر بإجمالي 27محضر وبلغ عدد المنشآت بدون ترخيص 11منشأة.

وتهدف هذه الحملات إلى التأكد من سلامة الأغذية وضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين، وكذلك التأكد من التزام جميع المنشآت بالاشتراطات الصحية المعتمدة، في إطار حرص وزارة الصحة على حماية صحة المواطنين وضمان توفير بيئة صحية وآمنة في جميع المناسبات.