رئيس النمسا يسند رئاسة الحكومة إلى هيربرت كيكل وسط مظاهرات ترفض اليمين

كتبت: هناء أبو العز

أسند الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، اليوم، رسميًا الى رئيس حزب الحرية اليميني هيربرت كيكل، مهمة رئاسة الحكومة الجديدة وتقلد منصب المستشار الفيدرالي.

وقالت مصادر في قصر هوفبورج الرئاسي، إن كيكل حضر لمقابلة الرئيس ظهر اليوم محاطا بحراسة مشددة من قوات العمليات الخاصة " الكوبرا".

وبحسب وسائل الإعلام النمساوية جاءت المقابلة بالتزامن مع مظاهرات ضخمة مضادة لكيكل ولتشكيل حكومة من الاحزاب اليمينية.

وطالب الرئيس النمساوي كيكل بتشكيل حكومة عاجلة تنهي الازمة السياسية في البلاد وتقوم على الاحترام والتعاون بين كل الأحزاب وأطياف المجتمع.

وكانت الأزمة السياسية في النمسا قد تفجرت قبل أيام بعد انهيار المفاوضات الحزبية لتشكيل الإئتلاف الحكومي من ثلاثة أحزاب بقيادة حزب الشعب مما اضطر المستشار كارل نيهمر رئيس حزب الشعب إلى الاستقالة والانسحاب من الحياة السياسية.

وحصل حزب الحرية على المركز الأول في الانتخابات البرلمانية في سبتمبر الماضي ولكن رفضت بقية الأحزاب التعاون معه.