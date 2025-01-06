حياة كريمة.. توزيع 500 بطانية على الأسر الأولى بالرعاية بقرى سوهاج.. صور

سوهاج محمود مقبول

نجحت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى توزيع عدد 500 بطانية على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بقرى برخيل والسمطا والحرجه بحري بمركز البلينا، وذلك تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بسوهاج ، وتنفيذا لتوجيهات اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج ، محافظ سوهاج وذلك تحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعى بسوهاج.

ومن جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ان توزيع البطاطين جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية ، والتخفيف عن كاهلهم، مشددا على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهم من البطاطين، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.

موضحًا أن التوزيع جاء ضمن حملة "ستر ودفا" التى اطلقتها جمعية الاورمان، لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لمبادرة فخامة رئيس الجمهورية (حياة كريمة) لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياه كريمة.

مضيفًا ان التوزيع تم وفق خطة مسحيه تستهدف التواجد فى كل المحافظة، مؤكدا ان المستفيد من هذا هى الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها ان تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام او أن يكون عائل الاسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه واسرته ، وأن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى قرى ومدن سوهاج تقوم برصد الإحتياجات الرئيسية الاكثر إلحاحًا وتأثيرا على واقع معيشة الأسر الاكثر احتياجا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة ووجد ان هذه الاسر تفتقر الى فرص عمل، وان ظروف معيشة هذه الاسر تمنعها من تلبية احتياجاتها .

والجدير بالذكر أن توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين نشاط خيرى موسمى أطلقته الأورمان قبل عدة سنوات وتحرص على تنفيذه مع قدوم فصل الشتاء من كل عام ونجحت من خلاله وحتى الآن في توزيع ملايين الألحفة والبطاطين على غير القادرين .



الأسر الاولى بالرعاية



الوصول إلى أبعد المناطق



الوصول للمستحقين



توزيع البطاطين