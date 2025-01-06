توقيع برتوكول تعاون بين أكاديمية الفنون والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة

كتب: أحمد جمال الدين

شهدت أكاديمية الفنون، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، توقيع بروتوكول تعاون مع الدكتورة إيمان محمد كريم المشرف العام للمجلس القومى للاشخاص ذوى الإعاقة، وذلك ضمن استراتيجية وزارة الثقافة لتعزيز التواصل الثقافي والعلمى بين الهيئات المختلفة.

ويهدف البرتوكول إلى دمج الأشخاص ذوى الإعاقة فى كافة المسارات التعليمية بأكاديمية الفنون، وإطلاق أحزمة من برامج اكتشاف الموهوبين من الأشخاص ذوى الاعاقة فى مجالات الفنون المختلفة، وترشيح طلبة وخريجى الأكاديمية الموهوبين من ذوى الإعاقة للمشاركة فى الفعاليات الهامة التى يقيمها المجلس، إطلاق فعاليات مشتركة لتكريم وإبراز رموز الفن والتجارب المميزة للاشخاص من ذوى الإعاقة وكذلك المؤسسات والفرق الفنية الفاعلة فى هذا المجال، وتنظيم عروض فنيه دوليه يكون صناعها من ذوى الهمم .

وكذلك إطلاق حزمة من البرامج التدريبيه للعاملين بأكاديمية الفنون والمتطوعين فى تنظيم الأحداث الثقافية والفنية داخل الاكاديمية بهدف توفير اكبر قدر من الإتاحه ، وتقديم بعض الفاعليات والعروض التى تقيمها أكاديمية الفنون بمصاحبة ترجمة لغة الإشارة، الإستعانة باستديوهات أكاديمية الفنون وكوادرها الفنية المدربة فى تنفيذ عدد من النسخ التجريبية بصيغة ديزى الموجهه للأشخاص ذوى الإعاقة وترشيح طلاب المعهد العالى للفنون المسرحية للمشاركة بقراءة بعض الكتب المختارة بلغة عربيه سليمة واداء صوتى واضح وذلك ضمن برنامج إتاحة الكتب الصوتيه بنظام ديزى للأشخاص ذوى الإعاقة.

ومن جانبها، ثمنت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، التعاون الجاد والمستقبلى مع المجلس القومى للأشخاص من ذوى الاعاقة كونه الجهة المنوط بها الاهتمام بالأشخاص من ذوى الاعاقة مؤكدة أن توقيع البرتوكول يعد بادرة انطلاق لتعاون مثمر وجاد بين الجهتين وذلك ضمن مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوجهات رئيس الجمهورية بضرورة تيسير وتذليل الحواجز لذوى الإعاقة لدمجهم بشكل صحى وطبيعى داخل المجتمع.



جانب من اللقاء



جانب من توقيع البروتوكول