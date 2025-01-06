ترامب ينفي تقريرا عن خطة لتقليص التعريفات الجمركية

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نفى الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، تقريرا نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أفاد بأن الإدارة القادمة للبلاد ستتخذ نهجا أكثر محدودية فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية مما أشارت إليه خلال حملة الانتخابات الرئاسية.



وأشار ترامب - في رسالة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" أوردتها منصة "ماركت ووتش" الأمريكية للمعلومات المالية اليوم /الإثنين/ - إلى أن القصة في صحيفة "واشنطن بوست"، المنقولة عن مصادر مجهولة لا وجود لها، تنص بصورة غير صحيحة على أنه سيتم تقليص سياسة التعريفات الجمركية الخاصة به، وأن ذلك أمر خطأ وأن الصحيفة تدرك أنها خاطئة، واصفا القصة بأنها "مجرد مثال آخر على الأخبار التي حادت عن الصواب".



وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد أفادت - نقلا عن ثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر - بأن التعريفات الجمركية ستطبق على كل دولة ولكنها لن تغطي سوى الواردات بالغة الأهمية بالنسبة للأمن الوطني أو الاقتصادي، كما نوه التقرير أيضا إنه لم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية.



وتراجعت قيمة الدولار بصورة حادة بعد تقرير صحيفة "واشنطن بوست"، حيث انخفض مؤشر الدولار الأمريكي ICE، وهو مقياس للعملة مقابل سلة من ستة منافسين رئيسيين، بنسبة 0.6 % غير أنه تحرك من أدنى مستويات الجلسة بعد تصريحات ترامب.