بنجلاديش تصدر مذكرة اعتقال ثانية بحق رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة

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أصدرت محكمة في بنجلاديش مذكرة اعتقال ثانية بحق رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة، التي فرت إلى الهند في شهر أغسطس 2024 عقب الإطاحة بها من السلطة.

وقال تاج الإسلام رئيس الإدعاء في محكمة الجرائم الدولية ببنجلاديش - حسبما ذكرت شبكة (تشانيل نيوز آشيا)، اليوم /الاثنين/ - "إن مذكرة الاعتقال الثانية تتعلق بالاختفاءات القسرية خلال فترة حكمها للبلاد"، مشيرا إلى أن المحكمة أصدرت مذكرة اعتقال ضد الشيخة حسينة و11 مسؤولا أخرين، من بينهم المستشار العسكري وأفراد عسكريين ومسؤولين تابعين لقوات إنفاذ القانون.

وأضاف رئيس الإدعاء، في تصريحات للصحفيين، "نرغب في التأكد من إتمام المحاكمة في أقرب وقت ممكن، ولكن هذا لا يعني أنه سيتم خرق القانون أو فرض أحكام دون محكمة عادلة".

وكانت داكا قد أصدرت مذكرة اعتقال بحق الشيخة حسينة في شهر أكتوبر الماضي لارتكابها جرائم ضد الإنسانية.. وطلبت بنجلاديش في ديسمبر الماضي من الهند إعادة الشيخة حسينة إلى البلاد لإخضاعها للمحاكمة حيث تواجه العديد من الاتهامات، بما في ذلك ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية وقتل، إلى جانب جرائم تتعلق بفترة حكمها للبلاد التي دامت 15 عاما، إلا أنها تنفي هذه الاتهامات.

يشار إلى أن الشيخة حسينة (77 عاما) كانت قد استقالت من رئاسة وزراء بنجلاديش في شهر أغسطس الماضي، وفرت إلى الهند على خلفية موجة احتجاجات طلابية عنيفة مناهضة للحكومة.