اللجنة الدائمة لصياغة مسودة دستور الدواء المصري تعقد اجتماعها الـ14

وليد عبد السلام

عقدت اللجنة الدائمة لصياغة مسودة دستور الدواء المصري، برئاسة الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعها الرابع عشر بمقر هيئة الدواء المصرية، بحضورالدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.

تم خلال الاجتماع عرض المونوجرافات والفصول العامة المستحدثة من دستور الدواء المصري، كذلك عرض آخر مستجدات مشاركة هيئة الدواء المصرية متمثلة في دستور الدواء المصري في أعمال المراجعة الفنية مع دستور الأدوية الدولي الذي تصدره منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى مستجدات اختبار الكفاءة الفنية وإتاحة المواد القياسية.

جدير بالذكر أن هيئة الدواء المصرية كانت قد عكفت وشركائها الفاعلين على تدشين الإصدار الخامس من الدستور الدوائي المصري، وتحديثه بما يتماشى مع أحدث النظم الرقابية والدساتير الدوائية العالمية، بالتزامن مع صدور قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 599 لسنة 2024، الذي يسمح بالعمل بدستور الدواء المصري الإصدار الخامس وتحديثاته كمرجع لتسجيل المستحضرات الطبية والحيوية بجمهورية مصر العربية.

يأتي ذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير المنظومة الدوائية المصرية وتعزيز مكانتها على المستويين المحلي والدولي، وتماشيا مع توجيهات القيادة السياسية، وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية لضمان توفير دواء آمن وفعال وبجودة عالية.