الفريق أسامة ربيع يقدم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد

الإسماعيلية-صبرى غانم

قدم الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد، وذلك خلال لقائه نيافة الأنبا سارافيم أسقف الأقباط الأرثوذكس بالإسماعيلية في كنيسة الأنبا بيشوي، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة وقيادات الهيئة.

حرص رئيس الهيئة على نقل تحياته وتهنئته إلى البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والإخوة الأقباط في ربوع مصرنا الحبيبة، داعياً المولى عز وجل بأن يديم علينا نعمة السلام والمحبة ويحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

وأكد الفريق أسامة ربيع على وحدة نسيج الشعب المصري، والذي يعيش في ملحمة وطنية ويقف في صف واحد خلف القيادة السياسية في سبيل تحقيق التقدم والرخاء ومجابهة التحديات.

من جانبه، أعرب نيافة الأنبا سارافيم،أسقف الأقباط الأرثوذكس بالإسماعيلية عن تقديره وامتنانه لتهنئة سيادة الفريق أسامة ربيع وحرصه الدائم على نقل المشاعر الطيبة في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، بما يعزز أواصر المحبة والترابط ويرسخ قيم الوحدة الوطنية، داعياً الله عز وجل أن يعُم مصر الرخاء والتنمية والسلام.

يذكر أن الفريق أسامة ربيع قدم التهنئة لنيافة الأنبا بولا شفيق مطران إيبارشية الإسماعيلية وتوابعها للأقباط الكاثوليك، وذلك خلال زيارة سابقة لسيادته لمقر الكنيسة الكاثوليكية بحى أول الإسماعيلية.

