الطقس غدا الثلاثاء 7-1-2025.. أجواء شديدة البرودة وشبورة كثيفة صباحا

كتب - محمود راغب

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، غدًا الثلاثاء 7 يناير 2025، طقس معتدل نهارًا على أغلب الأنحاء، دافئ على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل حد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء.

وأشارت الهيئة، إلى أنه من المتوقع، شبورة مائية كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وسلاسل جبال البحر الأحمر وخليج العقبة.



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 23 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 11.