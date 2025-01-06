الشرطة الإسرائيلية تعلن مقتل أحد عناصرها فى عملية إطلاق النار شرق قلقيلية

كتب محمد عبد العظيم

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، مقتل أحد عناصرها في عملية إطلاق النار شرقي قلقيلية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وذكر إعلام إسرائيلي: الكابينيت الأمني والسياسي يجتمع غدا لمناقشة الوضع بالضفة عقب هجوم كدوميم.

قال وزير الأمن الإسرائيلي، إيتمار بن جفير، اليوم الاثنين، إن أولئك الذين يسعون لإنهاء الحرب في غزة سيواجهون حربًا في إسرائيل.

وفي وقتٍ سابقٍ، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين، مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 9 في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة كدوميم شرق قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة.