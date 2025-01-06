السفرية قلبت حزن.. فيل يقتل سائحة إسبانية أمام صديقها فى محمية تايلاندية

كتب إيهاب محمد

لقيت سائحة إسبانية مصرعها إثر هجوم من فيل أثناء قضاء عطلتها في تايلاند - وفقا لموقع "نيويورك تايمز" - والضيحة هى بلانكا أوجانجورين جارسيا، طالبة قانون وعلاقات دولية تبلغ من العمر 22 عاما، كانت موجودة في مركز كوه ياو لرعاية الأفيال بجزيرة ياو ياي، يوم الجمعة الماضي، عندما هاجمها الفيل، البالغ من العمر 50 عاما، وصدمها، وفقًا لما نقلته صحيفة "إل موندو" الإسبانية.

تم نقل جارسيا بشكل عاجل إلى مستشفى محلي، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بجراحها، حسبما أفادت الشرطة المحلية، وكانت جارسيا في المحمية الطبيعية برفقة صديقها ضمن مجموعة مكونة من ثمانية سياح، وذكر مالك المركز أن الفيل استدار بشكل مفاجئ، مما تسبب في الحادث، فيما أكدت التقارير الأولية أن الفيل أصابها بأحد أنيابه، وهو ما نفته وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي".

المحمية، التي تضم ثلاثة أفيال، أغلقت أبوابها عقب الحادث دون تحديد موعد لإعادة فتحها، وأشارت صحيفة "إل بايس" إلى أن جارسيا، التي تنحدر من عائلة عسكرية، كانت قد أنهت مؤخرًا تدريبها في مقر البحرية الإسبانية بمدريد، وتم نقل جثمانها إلى مستشفى في جزيرة بوكيت، استعدادًا لإعادته إلى وطنها.



بلانكا أوجانجورين جارسيا

تايلاند تعد واحدة من أبرز الوجهات السياحية التي تقدم أنشطة ترفيهية مع الأفيال، إلا أن الحادثة الأخيرة تعد أول هجوم قاتل في عام 2025، وفقا لـ"إل بايس".

شهدت البلاد 240 حادثة مميتة مرتبطة بالفيلة خلال السنوات الـ12 الماضية، بما في ذلك 39 حادثة العام الماضي فقط، وفي الشهر الماضي، قتلت امرأة تبلغ من العمر 49 عاما إثر هجوم فيل بري عليها في حديقة فو كرادوينج الوطنية.

جدير بالذكر أن هناك حوالي 2800 فيل آسيوي مهدد بالانقراض محتجز في مرافق سياحية في تايلاند، بينما يعيش نحو 15% فقط من إجمالي عدد الفيلة البرية في البلاد، الذي يقدر بحوالي 52 ألفا.