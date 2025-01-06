اليوم السابع
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الرئيس السيسي يهنئ البابا تواضروس والأقباط بعيد الميلاد المجيد.. إنفوجراف

الإثنين، 06 يناير 2025 09:38 م
الرئيس السيسي يهنئ البابا تواضروس والأقباط بعيد الميلاد المجيد.. إنفوجراف الإنفوجراف

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال زيارته مقر كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة: "كل عام وانتو طيبين، وقداسة البابا بخير وسلام، واحنا كلنا إن شاء الله بخير وسلام، احنا كمان بنحبكم وانتو اخواتنا وحبايبنا".

وتابع: "إن شاء الله عام سعيد، وسنة إن شاء الله تبقى أفضل من السنوات الماضية، بتابع كل الأمور وبشوف كل ردود الأفعال، والقلق يمكن يكون مبرر، لازم تعرفوا، ومش بكلمكم انتو بس، بكلم الدنيا في مصر وبرا مصر من خلالكم، إن شاء الله السنة دي تبقى أفضل من السنوات اللي فاتت".


وفي هذا الإنفوجراف نرصد أبرز ما جاء خلال كلمة الرئيس السيسى.

كل عام ومصر بخير وسلام

الظروف الصعبة ستمر بسلام

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أتابع كل الأمور وأعلم كل ردود الأفعال

حجم المحبة والوعي والفهم بين المصريين كبير جدا ويجعلهم قادرين على التعامل مع أي أمر داخل أو خارج مصر

علينا كمصريين أن نأخذ بكل الأسباب لحماية بلدنا

قداسة البابا تواضروس الثاني له مكانة واحترام كبيرين في قلبي

نتمنى أن يكون هذا العام أفضل

نتعامل مع كل الأمور بشرف وأمانة

القلق ربما يكون مبررا والظروف الصعبة كانت موجودة في أوقات سابقة

نقوم في مصر بأشياء ربما يغفل عنها الكثيرون

مصر دولة كبيرة جدا







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الرئيس السيسى

عيد الميلاد

عيد الميلاد المجيد

الرئيس عبد الفتاح السيسي






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