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الأقباط الأرثوذكس يحتفلون بعيد الميلاد فى كاتدرائية ميلاد المسيح (فيديو)

الإثنين، 06 يناير 2025 11:44 م
الأقباط الأرثوذكس يحتفلون بعيد الميلاد فى كاتدرائية ميلاد المسيح (فيديو) كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة
كتب: محمد الأحمدى

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أذاع تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من احتفال الكنيسة الأرثوذكسية فى العاصمة الإدارية الجديدة بعيد الميلاد المجيد 2025، حيث حضر صلاة قداس عيد الميلاد المجيد كبار رجال الدولة والوزراء والمحافظين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والسفراء والدبلوماسيون والشخصيات العامة ووسائل الإعلام المختلفة.

وتعد كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية، والتى افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2019؛ هي الأكبر في الشرق الأوسط، وتسع لـ8200 فرد، وهي عبارة عن طابق أرضى وصحن ومنارة بارتفاع 60 مترا.

وتقع الكاتدرائية الجديدة شرق مشروع أرض المعارض (إكسبو)، جنوبي الحديقة المركزية بالعاصمة الجديدة، على مساحة 15 فدانا، أي ما يعادل 63 ألف متر مربع.







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