اتحاد العمال يثمن دور الكنيسة المصرية فى الوطنية والتسامح

كتبت آية دعبس

أكد هشام فاروق المهيرى رئيس نقابة الخدمات الادارية والاجتماعية، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن اصطفاف الشعب المصرى خلف فعاليات الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد يظل رمزا للتلاحم الفريد وصمام الأمان والركيزة الأساسية لترسيخ دعائم النماء والاستقرار للامة المصرية.

وقال " المهيرى 'فى نص برقية تهنئته لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد الجديد يطيب لى ان اتقدم بارقى التهاني المْخلصة لقداستكم وللاخوة الاقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد .

ثمنت " البرقية ' دور الكنسية المصرية على مر التاريخ ومواقفها الوطنية مما كان له وافر الاثر الطيب فى وحدة المصريين الذى صار نموذجا فريدا أقره التاريخ بأحرف من نور وسجلته فى عالم الوطنية والتسامح.

وأعربت " البرقية ' عن بالغ الامنيات بأن يُعيد الله تلك المناسبة الغالية على مصر وجميع المواطنين بدوام الامن والاستقرار والتقدم والازدهار والسلام ودوام أوجه التعايش السلمي العميق بين أبناء الوطن.