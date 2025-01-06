إيطاليا تنفي توقيع عقود أو اتفاقيات مع شركة "إيلون ماسك"

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نفت الحكومة الإيطالية، توقيع أي عقود أو اتفاقيات بين روما وشركة "سبيس إكس" المملوكة لرجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك خلال محادثات رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في ولاية فلوريدا.



وأوضح مجلس الوزراء الإيطالي - في بيان له اليوم /الإثنين/- أن رئاسة المجلس تنفي توقيع عقود أو إبرام اتفاقيات بين الحكومة الإيطالية وشركة "سبيس إكس" لاستخدام نظام اتصالات الأقمار الصناعية "ستارلينك".



وأشار إلى أن المناقشات مع "سبيس إكس" تعد جزءا من المحادثات العادية التي تجريها أجهزة الدولة مع الشركات التى توفر اتصالات آمنة لاحتياجات الاتصالات المشفرة للبيانات.

وأوضحت أن لا صحة للتقارير التى تحدثت عن مناقشة موضوع "سبيس إكس" خلال اللقاء مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، واصفة بأنها سخيفة.

وكانت تقارير إعلامية، ذكرت أن إيطاليا في مرحلة متقدمة من المحادثات مع شركة "سبيس إكس" لتوفير شبكة اتصالات آمنة للحكومة الإيطالية.